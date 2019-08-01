Indi transferinde Skrtel harekatı!
Stoke? City ile ilgili haberler yapan Stoke Sentinel sitesinde yer alan bilgilere göre; savunmaya takviye yapmak isteyen Stoke City, Martin Skrtel'i gündemine aldı. Savunmada Ryan Shawcross'un sakatlığı ve Martins Indi'nin de Beşiktaş'a olası transferi nedeniyle takviye yapmak isteyen Stoke için 34 yaşındaki Skrtel'in iyi bir alternatif olacağı yazıldı.
Stoke City ile ilgili haberler yapan Stoke Sentinel sitesinde yer alan bilgilere göre; savunmaya takviye yapmak isteyen Stoke City, Martin Skrtel'i gündemine aldı. Savunmada Ryan Shawcross'un sakatlığı ve Martins Indi'nin de Beşiktaş'a olası transferi nedeniyle takviye yapmak isteyen Stoke için 34 yaşındaki Skrtel'in iyi bir alternatif olacağı yazıldı. İngiliz kulübünün Martin Skrtel'i transfer adayları arasına aldığı ve Bruno Martins Indi'nin de bu transfer sonrası siyah-beyazlı kulübe gidişine onay verileceği ifade edildi.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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