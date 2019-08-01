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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Indi transferinde Skrtel harekatı!

Indi transferinde Skrtel harekatı!

Stoke? City ile ilgili haberler yapan sitesinde yer alan bilgilere göre; savunmaya takviye yapmak isteyen , 'i gündemine aldı. 'un sakatlığı ve Martins Indi'nin de 'a olası transferi nedeniyle takviye yapmak isteyen Stoke için 34 yaşındaki Skrtel'in iyi bir alternatif olacağı yazıldı.

ile ilgili haberler yapan sitesinde yer alan bilgilere göre; savunmaya takviye yapmak isteyen Stoke City, 'i gündemine aldı. 'un sakatlığı ve Martins Indi'nin de 'a olası transferi nedeniyle takviye yapmak isteyen Stoke için 34 yaşındaki Skrtel'in iyi bir alternatif olacağı yazıldı. İngiliz kulübünün Martin Skrtel'i adayları arasına aldığı ve Bruno Martins Indi'nin de bu transfer sonrası siyah-beyazlı kulübe gidişine onay verileceği ifade edildi.

  1. 1.8.2019
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