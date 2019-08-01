Indi transferinde Skrtel harekatı!

Stoke City ile ilgili haberler yapan Stoke Sentinel sitesinde yer alan bilgilere göre; savunmaya takviye yapmak isteyen Stoke City, Martin Skrtel'i gündemine aldı. Savunmada Ryan Shawcross'un sakatlığı ve Martins Indi'nin de Beşiktaş'a olası transferi nedeniyle takviye yapmak isteyen Stoke için 34 yaşındaki Skrtel'in iyi bir alternatif olacağı yazıldı. İngiliz kulübünün Martin Skrtel'i transfer adayları arasına aldığı ve Bruno Martins Indi'nin de bu transfer sonrası siyah-beyazlı kulübe gidişine onay verileceği ifade edildi.