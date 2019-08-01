Beşiktaş'a Miguel Trauco'dan kötü haber
Brezilyalı futbolcu Adriano'nun takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına devam eden Beşiktaş, Perulu yıldız Miguel Trauco ile anlaşma aşamasına gelmişti ancak siyah-beyazlı kulübe kötü haber geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş'ın sol bek transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Adriano'nun yerine transfer etmek istediği Perulu sol bek Miguel Trauco, tercihini Fransa'dan yana kullandı.
Beşiktaş'la anlaşma aşamasına gelen yıldız isim, Fransa basınında yer alan haberlere göre Saint-Etienne ile yaptığı görüşme sonrası buraya transfer olmaya karar verdi. Fransız ekibi bu transfer için 3 milyon Euro ödeyecek.
Trauco'nun pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ve transferinin resmen açıklanacağı ifade edildi.
MIGUEL TRAUCO KİMDİR?
Kariyerine ülkesinde başlayan Miguel Trauco, Bolognesi, Union Tarapoto, Universitario ve Flamengo formaları giydi.Falmengo'yla sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki oyuncu Peru Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Yıldız oyuncu, Copa America'da en iyi sol bek seçilmişti.
- 01.08.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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