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01 Ağustos 2019, Perşembe
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'a 'dan kötü haber

Beşiktaş'a Miguel Trauco'dan kötü haber

Brezilyalı futbolcu Adriano'nun takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına devam eden , Perulu yıldız ile anlaşma aşamasına gelmişti ancak siyah-beyazlı kulübe kötü haber geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sol bek transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Adriano'nun yerine etmek istediği Perulu sol bek , tercihini 'dan yana kullandı.

Beşiktaş'la anlaşma aşamasına gelen yıldız isim, Fransa basınında yer alan haberlere göre Saint-Etienne ile yaptığı görüşme sonrası buraya transfer olmaya karar verdi. Fransız ekibi bu transfer için 3 milyon Euro ödeyecek.

Trauco'nun pazartesi günü sağlık kontrolünden geçeceği ve transferinin resmen açıklanacağı ifade edildi.

MIGUEL TRAUCO KİMDİR?

Kariyerine ülkesinde başlayan Miguel Trauco, Bolognesi, Union Tarapoto, Universitario ve Flamengo formaları giydi.Falmengo'yla sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki oyuncu Peru Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Yıldız oyuncu, Copa America'da en iyi sol bek seçilmişti.

  1. 01.08.2019
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