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01 Ağustos 2019, Perşembe
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150 bin euroya geldi tarihe geçti! ve ...

150 bin euroya geldi tarihe geçti! UEFA ve Beşiktaş...

Leverkusen'in U19 takımından geçen yıl sadece 150 bin euroya alınan 20 yaşındaki golcü için , "Fiziği güçlü, oyun görüşü iyi" ifadelerini kullandı. Güven, geçen sezon 10 gole direkt etki etti, iki kez de hat-trick yaptı.

, geleceğin yıldız adayları listesinde 'ın genç santrforu Güven'e de yer verdi.

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki santrforu , 2018'de sadece 150 bin euroya geldiği siyah beyazlılarda bir sezonda Avrupa'nın radarına girdi. Bayern Leverkusen'in U19 takımından alınan gurbetçi futbolcu, 2019-2020 sezonunda dikkatle izlenmesi gereken 50 genç oyuncu listesinde yer aldı. Genç futbolcu, Beşiktaş ile geçen sezon 23 karşılaşmada forma giyerken, 8 gol atıp, 2 de asist yaptı. Güven, ligde oynanan Çaykur Rize ve Kasımpaşa maçlarında hat-trick yapmayı başardı.

DEĞERİNİ 14'E KATLADI

Güven Yalçın, gösterdiği performansın ardından değerini de neredeyse 14'e katladı. Beşiktaşlı futbolcu, 150 bin euroya alınırken, Transfermarkt verilerine göre; genç ismin güncel piyasa değeri 2 milyon euro. UEFA, Güven için "Fiziği güçlü ve oyun görüşü iyi" ifadelerini kullandı. UEFA'nın listesinde Güven'in yanı sıra Galatasaray'dan Yunus Akgün ile son olarak Schalke 04'ün yolunu tutan milli stoperimiz Ozan Kabak da yer aldı.

GÜVEN YALÇIN KİMDİR?

18 Ocak 1999 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen Güven Yalçın, futbola Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Bayer Leverkusen'de başladı. Leverkusen U17 ve U19 takımlarında forma giyen genç yetenek, 1.84 boyunda ve santrfor olarak görev alıyor.

Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen ve aynı zamanda U17 ve U19 formalarını giyen Güven Yalçın, geçtiğimiz haziran ayında Beşiktaş'a dört yıllık imza attı.

Genç yetenek, 23 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'a karşı ilk resmi maçına çıktı. Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden 'ın yerine oyuna dahil olan Güven Yalçın, siyah-beyazlı formayı ilk kez bir resmi maçta giymiş oldu. Türkiye U17 Milli formasını 11 kez, Almanya U18 formasını 1, Türkiye U19 Milli takım formasını ise 7 kez giymiştir.

Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla 'de ilk golünü ise Lig'in 12. Haftasında Sivasspor'a karşı kaydetmişti.

  1. 01.08.2019
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