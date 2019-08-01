Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün YouTube kanalında verdiği röportajda taraftarın yüreğine su serpti. Siyah-beyazlı takımın coşkulu bir şekilde şampiyonluğa oynayacağını belirten başarılı teknik adam, "Beşiktaş ailesinde olmak inanılmaz bir şey. Çok güzel bir duygu. Umarım bu duygu ve tutkuya aynı şekilde cevap veririz" dedi.
Beşiktaş'ın yeni dönemdeki hedefleri ve mücadele tarzıyla ilgili bilgiler veren Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beşiktaş coşkulu oynayacak. Bunda en önemli etken taraftar. Bugün büyük takımlar dominant şekilde oynar. Taraftarın desteğiyle rakip sahada topa daha fazla sahip olan, baskılı oynayan, topu geri alma süresini çabuklaştıran çoşkulu bir oyun olacak. Lütfen seyirci bu konuda bize sabrını, desteğini ve coşkusunu göstersin." Takımdaki gençlerin performansından memnuniyetini dile getiren Avcı, "Beşiktaş'ın tarihinde iz bırakmış oyuncuların hemen hemen hepsi altyapıdan gelmiş. Altyapıya teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 1.8.2019
-
Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
-
Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
-
Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Abdullah Avcı: Beşiktaş'ta olmak çok güzel bir duygu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.