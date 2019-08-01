Abdullah Avcı: Beşiktaş'ta olmak çok güzel bir duygu

Beşiktaş'ın yeni dönemdeki hedefleri ve mücadele tarzıyla ilgili bilgiler veren Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beşiktaş coşkulu oynayacak. Bunda en önemli etken taraftar. Bugün büyük takımlar dominant şekilde oynar. Taraftarın desteğiyle rakip sahada topa daha fazla sahip olan, baskılı oynayan, topu geri alma süresini çabuklaştıran çoşkulu bir oyun olacak. Lütfen seyirci bu konuda bize sabrını, desteğini ve coşkusunu göstersin." Takımdaki gençlerin performansından memnuniyetini dile getiren Avcı, "Beşiktaş'ın tarihinde iz bırakmış oyuncuların hemen hemen hepsi altyapıdan gelmiş. Altyapıya teşekkür ediyorum" diye konuştu.