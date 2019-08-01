Abdullah Avcı: Beşiktaş'ta olmak çok güzel bir duygu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Abdullah : 'ta olmak çok güzel bir duygu

Abdullah Avcı: Beşiktaş'ta olmak çok güzel bir duygu

Teknik Direktörü Abdullah , kulübün YouTube kanalında verdiği röportajda taraftarın yüreğine su serpti. Siyah-beyazlı takımın coşkulu bir şekilde şampiyonluğa oynayacağını belirten başarılı teknik adam, "Beşiktaş ailesinde olmak inanılmaz bir şey. Çok güzel bir duygu. Umarım bu duygu ve tutkuya aynı şekilde cevap veririz" dedi.

'ın yeni dönemdeki hedefleri ve mücadele tarzıyla ilgili bilgiler veren , sözlerini şöyle sürdürdü: "Beşiktaş coşkulu oynayacak. Bunda en önemli etken taraftar. Bugün büyük takımlar dominant şekilde oynar. Taraftarın desteğiyle rakip sahada topa daha fazla sahip olan, baskılı oynayan, topu geri alma süresini çabuklaştıran çoşkulu bir oyun olacak. Lütfen seyirci bu konuda bize sabrını, desteğini ve coşkusunu göstersin." Takımdaki gençlerin performansından memnuniyetini dile getiren Avcı, "Beşiktaş'ın tarihinde iz bırakmış oyuncuların hemen hemen hepsi altyapıdan gelmiş. Altyapıya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  1. 1.8.2019
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