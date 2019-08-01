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01 Ağustos 2019, Perşembe
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dudak uçuklattı

Dario Melnjak dudak uçuklattı

Ligi tanıyan oyuncuların transferine sıcak bakan , yönetimin önüne getirdiği 'a evet demişti. Rizespor'la Hırvat sol bek için yapılan görüşmeden ise 3 milyon euro gibi uçuk bir rakam çıktı.

Ligi tanıyan oyuncuların transferine sıcak bakan , yönetimin önüne getirdiği 'a evet demişti. Rizespor'la Hırvat sol bek için yapılan görüşmeden ise 3 milyon euro gibi uçuk bir rakam çıktı. 60 bin euro'ya aldıkları Melnjak için 3 milyon euro isteyen yöneticilere, "Vedat Muriqi'yi bile 'ye 3.5 milyon euro'ya sattınız. İstediğiniz rakam çok yüksek" cevabı verildi.

  1. 1.8.2019
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