Dario Melnjak dudak uçuklattı

Ligi tanıyan oyuncuların transferine sıcak bakan Abdullah Avcı, yönetimin önüne getirdiği Dario Melnjak'a evet demişti. Rizespor'la Hırvat sol bek için yapılan görüşmeden ise 3 milyon euro gibi uçuk bir rakam çıktı. 60 bin euro'ya aldıkları Melnjak için 3 milyon euro isteyen yöneticilere, "Vedat Muriqi'yi bile Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro'ya sattınız. İstediğiniz rakam çok yüksek" cevabı verildi.