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05 Temmuz 2019, Cuma
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rotayı 'e çevirdi

Beşiktaş rotayı Matt Phillips'e çevirdi

Sağ kanat arayışlarını sürdüren , gündemine forması giyen 'i aldı. 1 yıllık kontratı kalan İskoç yıldızın transferine ’nın da sıcak bakması üzerine Beşiktaş düğmeye bastı.

Gelecek sezon için iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu almayı hedefleyen , ekiplerinden Albion forması giyen sağ açık 'i gündemine aldı.

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İskoç futbolcunun edilmesine teknik direktör 'nın da sıcak bakması üzerine Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. 'ın ilk hedefinin 28 yaşındaki futbolcunun 1 senelik kontratının kalması nedeniyle bu transferi 2.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

GENÇLERİN ARKASINDA KALACAK

Phillips transferinde Beşiktaş'ın en büyük kozu ise yıldız futbolcunun gelecek sezon forma giyme ihtimalinin azalması olacak. Oliver Burke (22) ve Jonathon Leko (20) gibi genç isimlere sahip olan Lacivert- Beyazlılar'da İskoç futbolcunun kendisine rotasyonda şans bulma ihtimali oldukça zor gözüküyor. Bu doğrultuda 28 yaşındaki yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı bildirildi.

  1. 05.07.2019
  2. Güncelleme: 05.07.2019 13:05
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