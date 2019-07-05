Beşiktaş rotayı Matt Phillips'e çevirdi
Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, gündemine West Bromwich forması giyen Matt Phillips'i aldı. 1 yıllık kontratı kalan İskoç yıldızın transferine Abdullah Avcı’nın da sıcak bakması üzerine Beşiktaş düğmeye bastı.
Gelecek sezon için iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu almayı hedefleyen Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen sağ açık Matt Phillips'i gündemine aldı.
İskoç futbolcunun transfer edilmesine teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sıcak bakması üzerine Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Kara Kartal'ın ilk hedefinin 28 yaşındaki futbolcunun 1 senelik kontratının kalması nedeniyle bu transferi 2.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle bitirmeye çalışacağı öğrenildi.
GENÇLERİN ARKASINDA KALACAK
Phillips transferinde Beşiktaş'ın en büyük kozu ise yıldız futbolcunun gelecek sezon forma giyme ihtimalinin azalması olacak. Oliver Burke (22) ve Jonathon Leko (20) gibi genç isimlere sahip olan Lacivert- Beyazlılar'da İskoç futbolcunun kendisine rotasyonda şans bulma ihtimali oldukça zor gözüküyor. Bu doğrultuda 28 yaşındaki yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı bildirildi.
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 13:05
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Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Beşiktaş rotayı Matt Phillips'e çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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