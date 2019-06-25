Beşiktaş Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dr. Sarper Çetinkaya'nın yeni sezonda takımda olmayacağı açıklandı.

Beşiktaş, Dr. Çetinkaya için siteden şu açıklamayı yaptı:

"Futbol Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Dr. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

