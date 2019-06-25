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25 Haziran 2019, Salı
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Dr. ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı

Kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dr. 'nın yeni sezonda takımda olmayacağı açıklandı.

, Dr. Çetinkaya için siteden şu açıklamayı yaptı:

"Futbol Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Dr. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

  1. 25.06.2019
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