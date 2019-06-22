Beşiktaş'ın istediği Arjen Robben kararını verdi
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Hollandalı yıldız Arjen Robben'in kariyerine ülkesi Hollanda'da devam etme kararı aldığı öğrenildi. Robben menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'teki 10 yıllık macerası sona eren Hollandalı futbolcu Arjen Robben, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. 35 yaşındaki kanat oyuncusu, boşa çıkmasının ardından Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasına girmişti.
Geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. En az 4 sene daha futbol oynamak istiyorum" diyen tecrübeli futbolcu, menaceri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.
KARİYERİNİ HOLLANDA'DA SÜRDÜRECEK
Başarılı oyuncunun, yaklaşık 2 haftalık düşünme sürecinin ardından kararını Hollanda Ligi'nde sürdürme kararı verdiği bildirildi.
Deneyimli futbolcunun, kariyerine eski kulübü PSV Eindhoven'da devam edeceği konuşuluyor.
- 22.06.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
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