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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'ın istediği kararını verdi

Beşiktaş'ın istediği Arjen Robben kararını verdi

'ın transfer listesinde yer alan Hollandalı yıldız 'in kariyerine ülkesi 'da devam etme kararı aldığı öğrenildi. Robben menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

devi 'teki 10 yıllık macerası sona eren Hollandalı futbolcu , sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. 35 yaşındaki kanat oyuncusu, boşa çıkmasının ardından 'ın transfer hedefleri arasına girmişti.

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Geleceğiyle ilgili olarak basınına yaptığı açıklamada, "Kendimi çok iyi hissediyorum. En az 4 sene daha futbol oynamak istiyorum" diyen tecrübeli futbolcu, menaceri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

KARİYERİNİ HOLLANDA'DA SÜRDÜRECEK

Başarılı oyuncunun, yaklaşık 2 haftalık düşünme sürecinin ardından kararını Hollanda Ligi'nde sürdürme kararı verdiği bildirildi.

Deneyimli futbolcunun, kariyerine eski kulübü PSV Eindhoven'da devam edeceği konuşuluyor.

  1. 22.06.2019
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