Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak...

Spor Toto Süper Lig'i 3.sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar takımdan gönderilecek isimlere karar vermeye başladı. Quaresma ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, bir isimle daha yollarını ayırdı... İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş transfer haberleri...

21 Haziran 2019 Cuma 21:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





