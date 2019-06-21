Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak...

Spor Toto Süper Lig'i 3.sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar takımdan gönderilecek isimlere karar vermeye başladı. Quaresma ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, bir isimle daha yollarını ayırdı... İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş transfer haberleri...
21 Haziran 2019 Cuma 21:23
Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak...
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak...
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3.sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlılar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak...
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporlarına göre hareket eden Kartal, takımdan gönderilecek isimleri de belirlemeye başladı.
Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak...
Deneyimli teknik adam, ilk olarak Portekizli yıldız Quaresma'yı oyun sistemine uymadığı gerekçesi ile takımda düşünmediğini yönetime iletmişti.
Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak...
Transferde Tyler Boyd ve Umut Meraş'ı bitirmeye yakın olan Beşiktaş, bir isimle daha yollarını ayırıyor.
İşte transferin detayları...
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