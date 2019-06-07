Bayramlaşma töreni yapıldı – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Bayramlaşma töreni yapıldı

Bayramlaşma töreni yapıldı

kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni dün 'ta yapıldı.

kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni dün 'ta yapıldı. Törene yönetici Hüseyin , kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarından mücadele eden sporcular katıldı. Mican, "Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle önümüzdeki sezonun, yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum" dedi.

  1. 7.6.2019
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