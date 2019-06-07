Bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş kulübünün geleneksel bayramlaşma töreni dün Vodafone Park'ta yapıldı. Törene yönetici Hüseyin Mican, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarından mücadele eden sporcular katıldı. Mican, "Bundan sonraki bayramlarda da inşallah huzurlu mutlu günler geçirmek temennisiyle önümüzdeki sezonun, yeni hocamızla başarılı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum" dedi.