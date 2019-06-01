Beşiktaş'tan Başakşehir'e teşekkür
Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı takımın başına geçmesinin ardından Medipol Başakşehir'e bir teşekkür mesajı yayınladı.
Siyah-Beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Vodafone Park'ın inşaat aşamasında stadyumlarını Futbol Takımımıza tahsis ederek örnek bir tavır sergileyen, Türk futbolunun güzide camialarından M. Başakşehir Kulübü'ne, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.
- 01.06.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
Beşiktaş'tan Başakşehir'e teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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