Beşiktaş'tan Başakşehir'e teşekkür
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'tan 'e teşekkür

Beşiktaş'tan Başakşehir'e teşekkür

Kulübü, 'nın siyah-beyazlı takımın başına geçmesinin ardından Medipol 'e bir teşekkür mesajı yayınladı.

Siyah-Beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başta Sayın Başkan olmak üzere, Vodafone Park'ın inşaat aşamasında stadyumlarını Takımımıza tahsis ederek örnek bir tavır sergileyen, Türk futbolunun güzide camialarından M. Kulübü'ne, Teknik Direktörümüz 'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

  1. 01.06.2019
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