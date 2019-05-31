Kartal’da 350 çocuğa forma
Beşiktaş Başkanı Orman ve yönetici Melih Aydoğdu öncülüğünde başlatılan 'Bir Milyon Çocuğa Forma' projesi kapsamında Gaziantep'in Yavuzeli, Karkamış ve Oğuzeli ilçe kırsalında yaşayan 350 çocuğa forma hediye edildi.
Beşiktaş Başkanı Orman ve yönetici Melih Aydoğdu öncülüğünde başlatılan 'Bir Milyon Çocuğa Forma' projesi kapsamında Gaziantep'in Yavuzeli, Karkamış ve Oğuzeli ilçe kırsalında yaşayan 350 çocuğa forma hediye edildi. Dağıtım etkinliğine Beşiktaş'ın eski futbolculardan Mehmet Akgün ve Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale de katıldı.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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