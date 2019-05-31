Kartal’da 350 çocuğa forma – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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’da 350

Kartal’da 350 çocuğa forma

Başkanı Orman ve yönetici öncülüğünde başlatılan 'Bir Milyon ' projesi kapsamında Gaziantep'in Yavuzeli, Karkamış ve Oğuzeli ilçe kırsalında yaşayan 350 çocuğa forma hediye edildi.

Başkanı Orman ve yönetici öncülüğünde başlatılan 'Bir Milyon ' projesi kapsamında Gaziantep'in Yavuzeli, Karkamış ve Oğuzeli ilçe kırsalında yaşayan 350 çocuğa forma hediye edildi. Dağıtım etkinliğine Beşiktaş'ın eski futbolculardan ve Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Özkale de katıldı.
  1. 31.5.2019
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