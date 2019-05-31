Gurbette av sezonu açıldı
Teknik direktör Abdullah Avcı'yla el sıkışan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, Mert Müldür’ün ardından Lask Linz’in 22 yaşındaki Doğan Erdoğan için de görüşmelere başladı.
Avrupa'daki genç ve yetenekli gurbetçileri tarayıp, kadrosuna kazandırmayı hedefleyen Beşiktaş, Schalke'de forma giyen Görkem Can'dan istediği sonucu alamadı. Rapid Wien'in 20 yaşındaki savunmacısı Mert Müldür için temaslarını yoğunlaştıran siyah-beyazlılar, Doğan Erdoğan için de kulübü Lask Linz'le görüşmelere başladı. Samsunspor'un altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının son dakikalarında Beşiktaş'a karşı forma giymişti.
- 31.05.2019
- Güncelleme: 31.05.2019 09:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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