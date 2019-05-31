Gurbette av sezonu açıldı
31 Mayıs 2019, Cuma
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Gurbette av sezonu açıldı

Gurbette av sezonu açıldı

Teknik direktör 'yla el sıkışan , transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, ’ün ardından ’in 22 yaşındaki Doğan Erdoğan için de görüşmelere başladı.

Avrupa'daki genç ve yetenekli gurbetçileri tarayıp, kadrosuna kazandırmayı hedefleyen , Schalke'de forma giyen Görkem Can'dan istediği sonucu alamadı. Rapid Wien'in 20 yaşındaki savunmacısı için temaslarını yoğunlaştıran siyah-beyazlılar, Doğan Erdoğan için de kulübü 'le görüşmelere başladı. Samsunspor'un altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının son dakikalarında Beşiktaş'a karşı forma giymişti.

  1. 31.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 09:23
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