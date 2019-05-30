Kara kartallılar sahada yarıştı

Vodafone KaraKartal Hareketi'nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, Vodafone Park'ta maç yaptı. Kara Kartallılar, maç öncesinde Beşiktaş'ın teknik kadrosundan taktik aldıktan sonra sahaya çıktı. Eski Vodafone KaraKartallıların "siyah", yenilerin ise "beyaz" takımı oluşturduğu maç 60 dakika sürdü ve bu eğlenceli mücadeleyi 5-3'lük skorla beyaz takım kazandı.