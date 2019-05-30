Kara kartallılar sahada yarıştı
Vodafone KaraKartal Hareketi'nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, Vodafone Park'ta maç yaptı.
Vodafone KaraKartal Hareketi'nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, Vodafone Park'ta maç yaptı. Kara Kartallılar, maç öncesinde Beşiktaş'ın teknik kadrosundan taktik aldıktan sonra sahaya çıktı. Eski Vodafone KaraKartallıların "siyah", yenilerin ise "beyaz" takımı oluşturduğu maç 60 dakika sürdü ve bu eğlenceli mücadeleyi 5-3'lük skorla beyaz takım kazandı.
- 30.5.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
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Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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