Kara kartallılar sahada yarıştı – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Kara kartallılar sahada yarıştı

Kara kartallılar sahada yarıştı

Vodafone Hareketi'nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, Vodafone 'ta maç yaptı.

Vodafone Hareketi'nin mevcut ve eski üyelerinden oluşan 36 kişilik bir grup, Vodafone 'ta maç yaptı. Kara Kartallılar, maç öncesinde 'ın teknik kadrosundan taktik aldıktan sonra sahaya çıktı. Eski Vodafone KaraKartallıların "siyah", yenilerin ise "beyaz" takımı oluşturduğu maç 60 dakika sürdü ve bu eğlenceli mücadeleyi 5-3'lük skorla beyaz takım kazandı.

  1. 30.5.2019
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