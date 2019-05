Abdullah Avcı Beşiktaş'ta!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından uzun süredir devam eden teknik direktör arayışı nihayet sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasında yer alan Abdullah Avcı anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimin, Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin sonunda kendisi ile anlaştığı ve Avcı'nın Başakşehir ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın Avcı ile yaptığı görüşmede, 3 yıllık (2+1) sözleşme üzerinden anlaşmaya vardığı ifade edildi.



OĞUZHAN-DORUKHAN SÜPER İKİLİ

Abdullah Avcı, dün Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle bir araya geldi. Plan ve projelerini bir sunum olarak siyah-beyazlılara anlatan Avcı, bu Beşiktaş'ın elinde iyi bir kadro olduğunu, Şenol Güneş'in yeterli verim alamadığı Oğuzhan'dan da yararlanabileceğini söyledi. Oğuzhan ile Dorukhan'ı Başakşehir'deki Emre-İrfan Can gibi kullanabileceğini, Ljajic'in ise önlerinde oynayabileceğini belirten Avcı; Larin, Orkan ve Lens'in psikolojik desteğe ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.



ADRIANO GİDERSE CLICHY GELİR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da Avcı'ya önümüzdeki dönemim planlamalarını anlattı. Tecrübeli teknik adam Avcı'nın önüne Başakşehir'deki gibi büyük bir bütçe sunulamayacağı, genç futbolcularla çalışmak zorunda olacağı söylendi. En büyük şansının takım içindeki pek çok ismin kendisini istemesi olduğunun üzerinde duruldu. Bu arada Abdullah Avcı'nın sözleşmesi biten sol bek Adriano'nun yerine istenmesi durumunda Clichy'yi getirebileceğini söylediği öğrenildi.



TAZMİNAT MADDESİ YOK

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Başakşehir ile yaptığı 5 yıllık sözleşmede başka bir takıma gitmesi halinde tazminat ödeyeceğine dair her hangi bir madde bulunmadığı da öğrenildi.



ABDULLAH AVCI'NIN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine İstanbulspor'da başlayan Abdullah Avcı, G.Saray'ın altyapısında da bir süre görev yaptı. Ardından U17 Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Avcı, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyerek takımı 4. yapmıştı. O dönem Milli Takım'da turnuvada gol kralı olan Tevfik Köse, turnuvanın en iyi futbolcusu seçilen Nuri Şahin ve Caner Erkin ile Onur Kıvrak gibi futbolcuları da parlatmıştı. U17 Milli Takımı'ndaki performansı sonrası Başakşehir'in teknik direktörlüğüne getirilen Abdullah Avcı, 2007/08 sezonunda 12. 2008/09 sezonunda 9. 2009/10 sezonunda 6. 2010/11 sezonunda 12. sırada yer aldı. 2010/11 sezonunda Başakşehir ile Türkiye Kupası finali oynayan Avcı, bu tarihten sonra Milli Takım teknik direktörlüğüne getirildi. 2 buçuk yıl Milli Takımı çalıştıran genç teknik adam, 2014-15 sezonunda yeniden Başakşehir ile anlaştı.



TORUNOĞULLARI: İYİ BİR HOCA

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları, duhuliye.com'a konuştu. Torunoğulları, "Abdullah Avcı, Türkiye Ligi'ni iyi bilen bir hoca ve açıkçası benim beğendiğim bir hoca. İnşallah Beşiktaş ile yolları buluşur. Hocanın şu ana kadar planını, programını yapması gerekiyordu. Her geçen gün Beşiktaş için kayıp" dedi. Eki yönetici transfer konusunda da, "Küçülmeye gitmeleri gerek. Başka şansları yok. Şu anda mevcut kadrodan gönderilmesi gereken oyuncularla bir an önce anlaşılıp yollar ayrılmalı. Takımın yaşı fazla, onu aşağı çekmek ve gençlere yönelmek gerek" yorumunu yaptı.



GUTI DE VEDA ETTİ

Şenol Güneş'in yardımcısı Guti de Beşiktaş'a veda etti. Daha önce siyah- beyazlı takımda birinci adam olmak istediğini açıklamasına rağmen yönetim tarafından bu yönde bir adım atılmayınca İspanyol teknik adam ayrılmaya karar verdi.