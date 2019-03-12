Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius Kartal'ı FIFA'ya şikayet etti!
Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta Loris Karius krizi yaşanıyor. Alman BILD gazetesinin haberine göre; 25 yaşındaki file bekçisi Loris Karius, 4 aylık maaşını alamadığı gerekçesi ile Beşiktaş'ı 20 Şubat'ta FIFA'ya şikayet etti.
KENDİ SONUNU HAZIRLADISezon başında kadroya dahil edilen Alman file bekçisi Loris Karius, tartışılmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 27 maça çıkan Loris Karius, kalesinde 37 gol gördü. Ligde 21 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki file bekçisi, sadece 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Ligde 21 maçta kalesinde 27 gol gören Karius, Konyaspor karşısında yediği ikinci golün ardından taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi ve adeta kendi sonunu hazırladı.
ŞENOL GÜNEŞ: "AİDİYET KONUSUNDA SORUNLARI VAR"
Şenol Güneş de, yediği hatalı gollerin yanı sıra kendisine her top geldiğinde yuhalanan Karius için maç sonunda, "Karius'un heyecanı, tutkusu donuk. Takım aidiyeti konusunda sorunları var. Kalede büyük sıkıntılar yaşıyoruz, tutmadı" dedi.
- 12.03.2019
- Güncelleme: 12.03.2019 22:56
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Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius Kartal'ı FIFA'ya şikayet etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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