Beşiktaş'ta yüzler gülüyor
Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek ikinci yarıda oynadığı 5. maçında 4. galibiyetine imza atan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Zirve yarışından kopmayan siyah-beyazlılar, şampiyonluk umudunu daha da yükseltti.
Adem Ljajic'in yerine Kagawa
Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan ancak gol sevinci sırasında köşe bayrağına tekme atarak sarı kart gören Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. İkinci yarıda oynadığı futbolla takımın en önemli isimleri arasında olan Ljajic'in yokluğunda, Japon yıldız Shinji Kagawa, ilk 11'de sahaya çıkabilir. Takımdaki kurguyu bozmak istemeyen Şenol Güneş, bu hafta yapılacak olan antrenmanlarda Kagawa'nın form durumuna göre, bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürecek. Japon futbolcunun maç için hazır olmaması halinde ise Oğuzhan Özyakup sahada olacak. Güneş, derbi öncesinde Lens'le de bir görüşme yapmayı planlıyor. Malatya deplasmanında çok iyi oynamasına karşın, önemli pozisyonlardan yararlanamayan Lens'le bu konuyu görüşecek olan Güneş, Hollanda'lı futbolcuyu derbide de ilk 11'de oynatacak.
- 16.2.2019 12:47
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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