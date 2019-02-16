Beşiktaş'ta yüzler gülüyor
16 Şubat 2019, Cumartesi
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'ta yüzler gülüyor

Beşiktaş'ta yüzler gülüyor

Evkur deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek ikinci yarıda oynadığı 5. maçında 4. galibiyetine imza atan 'ta yüzler gülüyor. Zirve yarışından kopmayan siyah-beyazlılar, şampiyonluk umudunu daha da yükseltti.

'in ilk yarısında bekleneni veremeyen ve devre arasında takıma önemli takviyeler yapan , ligin ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yaptı. Akhisarspor'u deplasmanda deviren Beşiktaş, bir sonraki hafta sahasında BB Erzurumspor ile berabere kalsa da, ardından oynadığı 3 maçta , Bursaspor ve 'u mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk yarısında 17 maçta 26 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta hanesine 13 puan yazdırarak, oldukça yüksek bir grafik yakaladı. Özellikle transferi sonrasında gol yollarındaki sıkıntıyı da atlatan 'da değişen oyun sistemi de etkisini göstermeye başladı. İlk yarıda oynanan kanat oyununun başarısız olduğunu ifade eden Teknik Direktör , ikinci yarıda farklı bir sistemle sahada olacaklarını söylemiş ve takımı pas oyununa döndürmüştü. Güneş, değişen sistemin karşılığını da 5 maçta toplanan 13 puanla almış oldu.

Adem Ljajic'in yerine Kagawa
Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan ancak gol sevinci sırasında köşe bayrağına tekme atarak sarı kart gören , derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. İkinci yarıda oynadığı futbolla takımın en önemli isimleri arasında olan Ljajic'in yokluğunda, Japon yıldız , ilk 11'de sahaya çıkabilir. Takımdaki kurguyu bozmak istemeyen Şenol Güneş, bu hafta yapılacak olan antrenmanlarda Kagawa'nın form durumuna göre, bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürecek. Japon futbolcunun maç için hazır olmaması halinde ise sahada olacak. Güneş, derbi öncesinde Lens'le de bir görüşme yapmayı planlıyor. Malatya deplasmanında çok iyi oynamasına karşın, önemli pozisyonlardan yararlanamayan Lens'le bu konuyu görüşecek olan Güneş, 'lı futbolcuyu derbide de ilk 11'de oynatacak.

  1. 16.2.2019 12:47
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