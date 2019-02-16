Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Eğer sen bunu yapıyorsan, benim aklıma şu geliyor: Sen takımını sattın! Ama bunu düşünmek dahi istemiyorum, çünkü öyle bir düşüncenin olmadığını biliyorum. O zaman iş neye geliyor, futbol zekana ve futbol karakterine. Ve sen Malatyaspor'un kaptanısın.

O zaman ya seni kaptan yapan Malatyaspor yanlış, ya da sen yanlışsın.

Ama sana bunları yazmazlar, biliyorum. Çünkü benim basınım, "Çok iyi çocuktur, harikadır, iyi niyetlidir, siz onu bir de otobüse binerken, dolmuşa binerken, yemek yerken görün" diye yazar..

Tıpkı ağabeylerine yazdıkları gibi.. Onlara şunu söylüyorum: Hadi lan oradan!

Dönelim Beşiktaş'a...