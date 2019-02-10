Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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, maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

'in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü deplasmanda Evkur ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Bursaspor ile dün oynanan lig maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Beşiktaşlı futbolcular, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına 12 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 10.2.2019 13:54
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