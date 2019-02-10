Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan Bursaspor ile dün oynanan lig maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Beşiktaşlı futbolcular, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına 12 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.