Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan Bursaspor ile dün oynanan lig maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.
Beşiktaşlı futbolcular, yarını izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına 12 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 10.2.2019 13:54
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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