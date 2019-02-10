Spor yazarları Beşiktaş - Bursaspor maçını yazdı

Ama gönderirken de 'Biz göndermedik, o gitti'; 'Biz göndermedik, TFF elimizden aldı' algısını yaratmak...

Hal böyle olunca da bu pazarlık, Şenol Güneş'i yıpratırken, Beşiktaş yönetimi bu işten karlı çıkacak.

Şenol Güneş tuzağa düşürülürken;

Beşiktaş yönetimi de bir taşla iki kuş vurmuş olacak...

Şenol hoca sizi 2 yıl üst üste şampiyon yapmadı mı? Bu ne vefasızlık böyle! Şenol Güneş'e bu yapılır mı?

Ben sadece olayın perde arkasını aralamak istedim.

Ama Milli Takım için çok genç ve çok yetenekli bir jenerasyon var ortada.