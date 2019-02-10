Spor yazarları Beşiktaş - Bursaspor maçını yazdı
Zeki Uzundurukan: Şenol Güneş'e bu yapılır mı?
Şenol Güneş ile ilgili dün medyada çıkan 'milli takım' haberi, maçın önüne geçti.
Bu haber en çok Şenol hocayı yıprattı.
Bursaspor maçı öncesinde böyle bir haberin servis edilmesi de çok şaşırtıcı ve manidar...
Ama ben hiç şaşırmadım! Oyun içinde oyun diye buna derim ben.
Bu haber, Şenol Güneş'i yıpratıp, taraftarın önüne atmak için servis edilmedi mi sanki! Güldürmeyin beni...
Amaç Şenol Güneş'i Beşiktaş'tan koparıp, Milli Takım'a göndermek...
Ama gönderirken de 'Biz göndermedik, o gitti'; 'Biz göndermedik, TFF elimizden aldı' algısını yaratmak...
Hal böyle olunca da bu pazarlık, Şenol Güneş'i yıpratırken, Beşiktaş yönetimi bu işten karlı çıkacak.
Şenol Güneş tuzağa düşürülürken;
Beşiktaş yönetimi de bir taşla iki kuş vurmuş olacak...
Şenol hoca sizi 2 yıl üst üste şampiyon yapmadı mı? Bu ne vefasızlık böyle! Şenol Güneş'e bu yapılır mı?
Ben sadece olayın perde arkasını aralamak istedim.
Ama Milli Takım için çok genç ve çok yetenekli bir jenerasyon var ortada.
Lucescu ile çok zaman kaybedildi.
Bir arpa boyu yol da kat edilemedi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bu kez çok doğru bir seçim yapıyor hoca konusunda: Şenol Güneş.
Şenol Güneş A Milli Takım'a 2002 ruhunu yeniden kazandırır. Bu genç yeteneklerle birlikte ayağa kalkan, herkesin zevkle izlediği, sahiplendiği bir Milli Takım oluşturur Şenol Güneş.
En önemlisi de Şenol Güneş ile birlikte Milli forma aşkı, para ve prim aşkının önüne geçer...
Maça gelecek olursak; Burak Yılmaz yine golcülüğünü konuşturdu.
İki süper gol attı ve Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kurdu.
Turgay Demir: Muhteşemdi
Beşiktaş'ın gerçek taraftarı tribüne gelen, yağmurda, çamurda takımını destekleyenlerdir.
Onlar kıymet bilirler! Dün bunu bir kez daha gösterdiler. Sosyal medyadaki ergenler cik cik ötmeye devam etsinler, gerçek taraftar dün maçtan önce Beşiktaş'ın santraforunu maça en iyi şekilde hazırladı! Tüm tribünler tek tek Burak Yılmaz'ı önlerine çağırıp alkışladılar. Helal olsun.
Moralli bir Burak neler yapabilirmiş onu da canlı canlı izlediler.
Muhteşemdi Burak... Attığı ilk golde, iki kolunu havaya kaldırıp canla-başla Lenst'en pas isteyişi var ki görülmeye değerdi...
Lens harika bir trivela pası gönderdi, Burak göğsüyle aldı ve dar açıdan ağları gördü. Harikaydı... ikinci golü ayrı bir destansıydı... Orta sahaya gelip rakibe baskı uygulayarak kaptığı topu 40-45 metre sürüp başarılı kaleci Muhammet'in uzanamayacağı köşeye bıraktı.
Dün önce tribün muhteşemdi ve ilk dakikalarda bocalayan takımı destekleyerek motive etti. İlk 20 dakikadan sonra Bursaspor'un direnci kırılınca da maçın hakimi Beşiktaş oldu.