Güneş'in Malmö planı hazır!
11 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Güneş'in planı hazır!

Güneş'in <a href="/index/malmo?id=146ccf79-c98b-4cdf-940a-de62736e3956" class="" rel="tag">Malmö</a> planı hazır!

Tecrübeli teknik adam Güneş, maçı öncesinde önde oynayıp rakibi pas oyunu ile boğmaları gerektiğini söyledi.

'in 15. haftasında Alanya deplasmanından 1 puanla dönen 'ta hedef, devre arasına kadar çıkılacak 3 maçı da kayıpsız geçmek. Teknik direktör 'in puan kaybına tahammülü yok. 'nde ya tamam veya ya da devam maçına çıkacak olan 'ta forvet Vagner Love'a emanet edilecek. Beşiktaş'ta maçı için teknik heyet takımla özel olarak ilgileniyor. Güneş, 'nde de yukarıları hedefliyor. Tecrübeli teknik adam maçı öncesi futbolculara önde oynayıp rakibi pas oyunu ile boğmaları gerektiğini iletti. Perşembe günü oynanacak kritik Malmö maçı öncesi Beşiktaş'ta daha önce listesine alınmayan Atiba ve Güven dışında, kadro dışı kalan Tolgay ve sakatlıkları devam eden , Babel, Roco ve Caner sahada yer alamayacaklar.

MALMÖ MAÇINA İTALYAN HAKEM
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında 13 Aralık Perşembe günü İsveç'in Malmö ekibi ile yapacağı maçı İtalyan hakem Luca Bati yönetecek. 'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bati'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto üstlenecek. Bu arada karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 110- 300 TL, VIP 800 TL, 1903 Tribünü 800-1000 TL. Kulüpten yapılan açıklamada, 1 kişinin en fazla 5 bilet alabileceği duyuruldu.

KARA KARTAL BANKO FAVORİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Perşembe günü saat 20.55'te 'ta oynanacak olan karşılaşmanın iddaa oranları da dün belli oldu. Buna göre siyah-beyazlı temsilcimizin galibiyetine 1.40 oran verilirken, beraberliğe 3.50, Malmö'nün galibiyetine ise 5.00 verildi.
  1. 11.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Güneş'in planı hazır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN