Güneş'in Malmö planı hazır!
Tecrübeli teknik adam Güneş, Malmö maçı öncesinde önde oynayıp rakibi pas oyunu ile boğmaları gerektiğini söyledi.
MALMÖ MAÇINA İTALYAN HAKEM
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi I Grubu 6. haftasında 13 Aralık Perşembe günü İsveç'in Malmö ekibi ile yapacağı maçı İtalyan hakem Luca Bati yönetecek. Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Bati'nin yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto üstlenecek. Bu arada karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 110- 300 TL, VIP 800 TL, 1903 Tribünü 800-1000 TL. Kulüpten yapılan açıklamada, 1 kişinin en fazla 5 bilet alabileceği duyuruldu.
KARA KARTAL BANKO FAVORİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Perşembe günü saat 20.55'te Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın iddaa oranları da dün belli oldu. Buna göre siyah-beyazlı temsilcimizin galibiyetine 1.40 oran verilirken, beraberliğe 3.50, Malmö'nün galibiyetine ise 5.00 verildi.
- 11.12.2018
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
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