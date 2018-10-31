Real’in Guti aşkı – Fotomaç – 31 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Real’in aşkı

    Real’in Guti aşkı
    Fransız basını, 'in teknik direktörlüğü için öne çıkan ismin Güneş'in yardımcısı olduğunu iddia etti. Le10Sport'un haberine göre; ana hedef olan 'yle haftalardır görüşme yapıldığı ancak bir sonuç alınamadığı için; takımın geçici olarak teslim edildiği Santiago Solari ile Guti arasında bir tercih yapılmasının an meselesi olduğu ifade edildi.
    1. 31.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Real’in Guti aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN