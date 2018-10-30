Ligin 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 yendikten sonraki maçlarında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalıp, Göztepe'ye 2-0 mağlup olarak 5 puan yitiren siyah-beyazlı ekip, 2 haftanın ardından 3 puan aldı.

Süper Lig'de yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 18 puan toplayan Beşiktaş, 4. sıraya yükseldi.

LİGDEKİ EN FARKLI GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon ligdeki en farklı galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında aldı.

Bu sezon Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1, Kayserispor'u da 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'a 4-1 üstünlük kurdu.

4 RESMİ MAÇ SONRA KAZANDI

Son dönemde büyük düşüş yaşayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmanın ardından galibiyet elde etti.

Söz konusu maçlarda Atiker Konyaspor ve Göztepe'ye karşı üstünlük kuramayan siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö ile Genk'e mağlup olmuştu.

MUSTAFA PEKTEMEK, HASRETİNİ GOLLERLE SONLANDIRDI

Beşiktaş'ta sahanın en etkili oyuncularından biri Mustafa Pektemek oldu.

Mustafa Pektemek, siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıkma hasretini sonlandırdığı Çaykur Rizespor mücadelesinde fileleri 2 kez havalandırdı.

Maçın 3. dakikasında Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan yerden pasında şık bir topuk vuruşla golünü atan siyah-beyazlı oyuncu, 40. dakikada aynı oyuncunun pasıyla meşin yuvarlağı bu sefer kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu.

QUARESMA, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı kart gören Ricardo Quaresma, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Antalyaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında olmak üzere 4 sarı kart gören Portekizli oyuncu, cezası nedeniyle 11. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

GÖKHAN TÖRE DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlanan Gökhan Töre, oyuna devam edemedi.

Siyah-beyazlı oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 33. dakikada yerini Caner Erkin'e bıraktı.

CANER ERKİN, BİN 274 GÜN SONRA LİGDE GOL ATTI

Beşiktaş'ın 72. dakikada üçüncü golünü atan Caner Erkin, bin 274 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Ligdeki son golünü 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin Balıkesirspor ile 2 Mayıs 2015'te yaptığı karşılaşmada atan Caner, siyah-beyazlı formayla da Süper Lig'de bu sevinci ilk kez yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada da bir gol atan Caner Erkin, bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı.

PENALTI YİNE KAÇTI

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında kazandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Mücadelenin 60. dakikasında Ricardo Quaresma'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

Siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Göztepe maçında da Oğuzhan Özyakup'la penaltı vuruşunu değerlendirememişti. Beşiktaş, böylece üst üste iki haftada elde ettiği avantajı kullanamadı.

4 GOLDE DE QUARESMA KATKI YAPTI

Beşiktaş'ın attığı 4 golün de hazırlayıcısı Quaresma oldu.

Maçın ilk yarısında Mustafa Pektemek'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Portekizli futbolcu, Caner Erkin ve Vagner Love'ın kaydettiği gollerde pası veren oyuncu olarak dikkati çekti.

VAR KARARIYLA BİR KIRMIZI KART, BİR PENALTI

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla iki avantajlı durum yakaladı.

Mücadelenin 9. dakikasında Gökhan Töre, Orhan Ovacıklı'nın sert faulü sonrası yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım serbest vuruş kararı verirken, Orhan'ın hareketini VAR sisteminden bir kez daha izledi ve oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş, mücadelenin 60. dakikasında bir başka VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

Mücadelenin 58. dakikasında Vagner Love, Çaykur Rizespor ceza alanı içinde rakibinin hareketiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu devam ettirirken, Adriano Correia'nın rakibine yaptığı faul sonrası pozisyonu saha kenarından bir kez daha izledi. Yıldırım, pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Ancak Beşiktaş, 60. dakikada Quaresma ile penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Bu arada Vagner Love'un pozisyonu sonrası yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Adriano Correia, penaltı kararının verilmesinin ardından kartının iptal edilmesi gerektiği yönünde dördüncü hakem Serkan Tokat'a itirazda bulundu. Ancak Tokat, kararın geçerli olduğu yönünde uyarı yaptı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A YİNE TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Oğuzhan Özyakup'a tepkilerini sürdürdü.

Taraftarlar, maçın 65. dakikasında yerini Gary Medel'e bırakan ve yedek kulübesine gelen Oğuzhan'ı yuhaladı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlara, sonradan oyuna dahil olan Güven Yalçın üçlü çektirdi.

Siyah-beyazlılar, her maç olduğu gibi teknik direktör Şenol Güneş lehine tezahüratta bulundu. Güneş, taraftarların isteği üzerine ikinci üçlüyü çektiren isim oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR, 9 KİŞİ KALDI

Çaykur Rizespor, Beşiktaş deplasmanında eksik mücadele etmenin sıkıntısını yaşadı.

Konuk ekip, mücadelenin henüz 10. dakikasında Orhan Ovacıklı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın penaltısı sonrası hakeme itirazda bulunan Marwane Saadane'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Bu sezon sadece bir kez kazanabilen ve 5 maçı berabere bitiren Çaykur Rizespor, ligde 4. mağlubiyetini aldı. Çaykur Rizespor, bu sonuçla 8 puanda kaldı.