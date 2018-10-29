Beşiktaş - Rizespor maçından kareler - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş - Rizespor maçından kareler

    29 Ekim 2018 Pazartesi, 20:29:03 Güncelleme: 20:31:47
    Beşiktaş - Rizespor maçından kareler

    Beşiktaş, Rizespor maçında 3. dakikada Mustafa'nın attığı şık golle 1-0'lık üstünlüğü yakladı.

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    Beşiktaş - Rizespor maçından kareler

    Mustafa Pektemek, Quaresma'nın sağdan gelen ortasında ön direkte topukla topa vurarak şık bir gole imza attı.

    Beşiktaş - Rizespor maçından kareler

    Quaresma'nın oğlu Ricky

    Beşiktaş - Rizespor maçından kareler

    Sakatlığı bulunan Babel tribünde taraftarlarla

    Beşiktaş - Rizespor maçından kareler

    Gol sonrası Beşiktaşlı oyuncular büyük sevinç yaşadı.

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