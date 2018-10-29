Beşiktaş - Rizespor maçından kareler - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş - Rizespor maçından kareler
29 Ekim 2018 Pazartesi, 20:29:03
Güncelleme: 20:31:47
Beşiktaş, Rizespor maçında 3. dakikada Mustafa'nın attığı şık golle 1-0'lık üstünlüğü yakladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mustafa Pektemek, Quaresma'nın sağdan gelen ortasında ön direkte topukla topa vurarak şık bir gole imza attı.
Sakatlığı bulunan Babel tribünde taraftarlarla
Gol sonrası Beşiktaşlı oyuncular büyük sevinç yaşadı.