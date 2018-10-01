Bir ömre Medel!
Kartal'ın Şilili yıldızı Gary Medel kariyerinde yeni bir sayfa açtı…
Kartal'ın Şilili yıldızı Gary Medel kariyerinde yeni bir sayfa açtı… Daha önce ön libero ve stoperin dışında sağ açık, sağ bek hatta 8 numara oynayan tecrübeli oyuncu Kayseri karşısında ilk kez sol bek oynadı. Caner ve Adriano'nun yokluğunda bu mevkiye geçen Medel için Güneş "Sahanın yıldızıydı" sözlerini kullandı. Sol bek Medel hiç orta yapmadan maçı tamamlarken, 6 top çalıp, 2 top kapı, 3 de uzaklaştırma yaparak bir nevi sol stoper gibi oynamasıyla dikkat çekti.
- 1.10.2018
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Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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