Bir ömre Medel! – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Bir ömre !

    Bir ömre Medel!

    'ın Şilili yıldızı Gary kariyerinde yeni bir sayfa açtı…

    'ın Şilili yıldızı Gary kariyerinde yeni bir sayfa açtı… Daha önce ön libero ve stoperin dışında sağ açık, sağ bek hatta 8 numara oynayan tecrübeli oyuncu karşısında ilk kez sol bek oynadı. Caner ve Adriano'nun yokluğunda bu mevkiye geçen Medel için Güneş "Sahanın yıldızıydı" sözlerini kullandı. Sol bek Medel hiç orta yapmadan maçı tamamlarken, 6 top çalıp, 2 top kapı, 3 de uzaklaştırma yaparak bir nevi sol stoper gibi oynamasıyla dikkat çekti.

    1. 1.10.2018
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