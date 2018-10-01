Kartal'ın Şilili yıldızı Gary Medel kariyerinde yeni bir sayfa açtı… Daha önce ön libero ve stoperin dışında sağ açık, sağ bek hatta 8 numara oynayan tecrübeli oyuncu Kayseri karşısında ilk kez sol bek oynadı. Caner ve Adriano'nun yokluğunda bu mevkiye geçen Medel için Güneş "Sahanın yıldızıydı" sözlerini kullandı. Sol bek Medel hiç orta yapmadan maçı tamamlarken, 6 top çalıp, 2 top kapı, 3 de uzaklaştırma yaparak bir nevi sol stoper gibi oynamasıyla dikkat çekti.