Bursaspor taraftarından Beşiktaşlı taraftara saldırı
Sivasspor deplasmanına giden bir grup Bursaspor taraftarının, üzerinde Beşiktaş forması olan bir taraftara saldırması sosyal medya üzerinden siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.
Beşiktaş, saldırıya uğrayan taraftarları hakkında açıklama yaptı.
Taraftarlarımıza Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz
Bozöyük'te bir dinlenme tesisinde, Gediz Beşiktaşlılar Derneğimizin üyeleri Şerafettin Baş ve Halil İbrahim Işık isimli taraftarlarımızın bir grup futbol teröristi tarafından saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Üzerlerinde Bursaspor forması olmasına rağmen ne Bursa şehrimizi ne de Bursaspor camiasını temsil etmeyen bu futbol teröristleri maalesef ki Türk futbolunun önündeki en çirkin engeldir.
Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz darp edilen taraftarlarımıza ulaşarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bursaspor Camiasının da bu olaydan en az bizim kadar üzgün olduğuna yürekten inanıyoruz.
Kulübümüz İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak başlayan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.
Darp edilen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, futbolun güzelliklerini kirleten bu tür olayların bir daha asla tekrarlanmamasını temenni ederiz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK
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