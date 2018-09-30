İnönü'de şov
Vodafone Park'ta dün akşam taraftarlar yerini aldı. Beşiktaş'ın Kayserispor'u devirdiği karşılaşmada tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca susmadı.
Vodafone Park'ta dün akşam taraftarlar yerini aldı. Beşiktaş'ın Kayserispor'u devirdiği karşılaşmada tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca susmadı. Başlangıç düdüğünden önce stada akın eden taraftarlar, bitiş düdüğüne kadar desteğini sürdürdü. Yaptıkları tezahüratlarla stadı inleten tribünler, takımlarını ateşledi, galibiyette pay sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, üçlü şovla da geceye son damgasını vurdu.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
İnönü'de şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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