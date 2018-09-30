İnönü'de şov – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    İnönü'de şov

    İnönü'de şov

    'ta dün akşam taraftarlar yerini aldı. 'ın 'u devirdiği karşılaşmada tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca susmadı.

    'ta dün akşam taraftarlar yerini aldı. 'ın 'u devirdiği karşılaşmada tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca susmadı. Başlangıç düdüğünden önce stada akın eden taraftarlar, bitiş düdüğüne kadar desteğini sürdürdü. Yaptıkları tezahüratlarla stadı inleten tribünler, takımlarını ateşledi, galibiyette pay sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, üçlü şovla da geceye son damgasını vurdu.

    1. 30.9.2018
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