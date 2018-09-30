Vodafone Park'ta dün akşam taraftarlar yerini aldı. Beşiktaş'ın Kayserispor'u devirdiği karşılaşmada tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca susmadı. Başlangıç düdüğünden önce stada akın eden taraftarlar, bitiş düdüğüne kadar desteğini sürdürdü. Yaptıkları tezahüratlarla stadı inleten tribünler, takımlarını ateşledi, galibiyette pay sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, üçlü şovla da geceye son damgasını vurdu.