Marcelo’dan Atiba’ya tebrik – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Marcelo’dan ’ya tebrik

    Marcelo’dan Atiba’ya tebrik

    'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı 'ya eski bir siyah-beyazlı 'ten kutlama geldi.

    'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı 'ya eski bir siyah-beyazlı 'ten kutlama geldi. Marcelo, "Sen bir efsanesin. Beşiktaş ile sözleşmeni tebrik ederim" dedi. Atiba'nın ne kazanacağı KAP'a bildirilmedi fakat yıllık 825 bin euro alacağı iddia edildi.

    1. 6.8.2018
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