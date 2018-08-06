Beşiktaş'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı Atiba'ya eski bir siyah-beyazlı Marcelo Guedes'ten kutlama geldi. Marcelo, "Sen bir efsanesin. Beşiktaş ile sözleşmeni tebrik ederim" dedi. Atiba'nın ne kazanacağı KAP'a bildirilmedi fakat yıllık 825 bin euro alacağı iddia edildi.