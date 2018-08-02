Tribünlerde Gökhan Töre coşkusu – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Tribünlerde coşkusu

    Tribünlerde Gökhan Töre coşkusu

    ’ta uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen , 62. dakikada Lens’in yerine oyuna dahil olurken tribünler yıldız futbolcuyu coşkuyla karşıladı.

    Uzun süren sakatlığını geçtiğimiz sezonun sonunda atlatan ve ligin son maçı olan karşılaşmasında kısa bir süre forma giyen , Torshavn karşısında 62. dakikada oyuna dahil oldu. 'in yerine oyuna giren yıldız futbolcuyu tribünler coşkuyla karşıladı. Oyuna girmesinin ardından top her ayağına geldiğinde tribünlerden destek gören Töre, taraftarları alkışlayarak selamladı. Dakikalar 79'u gösterdiğinde Vagner Love'ın pasıyla ceza sahasına giren Töre, Larin'in attığı golde yaptığı asistle de skora katkı yaptı.
    1. 2.8.2018 23:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tribünlerde Gökhan Töre coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN