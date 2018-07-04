‘Beşiktaş'tan Güney Kore'li Kim’e 2 milyon euro! – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ‘Beşiktaş'tan 'li Kim’e 2 milyon euro!

    ‘Beşiktaş'tan Güney Kore'li Kim’e 2 milyon euro!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in kadroda düşündüğü isimlerin başında gelen Kim Young-Gwon'un siyah beyazlıları maliyetinin 2 milyon euro olduğu ortaya çıktı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in kadroda düşündüğü isimlerin başında gelen Kim Young-Gwon'un siyah beyazlıları maliyetinin 2 milyon euro olduğu ortaya çıktı. İkinci Başkan Nur Çebi; Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve bir senelik daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Güney Koreli oyuncunun Alman menajerini 'da konuk etti. Alman menajer 1 milyon euro'dan daha düşük bir rakama Kim'in bonservisini alabileceği müjdesini verdi ama kendisi için de 1 milyon euro danışmanlık ücreti talep etti; yönetim düşünmek için süre istedi. Kore 'nda da görev yapan Kim; sol bek, sol stoper ve ön libero mevkiinde görev yapabiliyor.

    1. 4.7.2018
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