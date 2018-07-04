‘Beşiktaş'tan Güney Kore'li Kim’e 2 milyon euro!
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in kadroda düşündüğü isimlerin başında gelen Kim Young-Gwon'un siyah beyazlıları maliyetinin 2 milyon euro olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in kadroda düşündüğü isimlerin başında gelen Kim Young-Gwon'un siyah beyazlıları maliyetinin 2 milyon euro olduğu ortaya çıktı. İkinci Başkan Nur Çebi; Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve bir senelik daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Güney Koreli oyuncunun Alman menajerini İstanbul'da konuk etti. Alman menajer 1 milyon euro'dan daha düşük bir rakama Kim'in bonservisini alabileceği müjdesini verdi ama kendisi için de 1 milyon euro danışmanlık ücreti talep etti; yönetim düşünmek için süre istedi. Kore Milli Takımı'nda da görev yapan Kim; sol bek, sol stoper ve ön libero mevkiinde görev yapabiliyor.
- 4.7.2018
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Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
‘Beşiktaş'tan Güney Kore'li Kim’e 2 milyon euro! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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