Talisca zora girdi
Brezilya Milli Takımı teknik heyetinin derbide izlediği Talisca, Şampiyonlar Ligi olmazsa kalmayı düşünmüyor
Bu arada daha önce Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede, "Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum. İstanbul'u seviyorum, devam etmek istiyorum" diyen sambacının; ilk ikiye girilip Şampiyonlar Ligi şansının yakalanamaması durumunda siyah-beyazlılar, Benfica'ya 21 milyon euro ödese bile devam etmeyeceği iddiası gündeme geldi.
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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