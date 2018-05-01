Talisca zora girdi – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    zora girdi

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> zora girdi

    Brezilya teknik heyetinin derbide izlediği , Şampiyonlar Ligi olmazsa kalmayı düşünmüyor

    Pazar akşamı Seyrantepe'de oynanan derbide tribünlerde bulunan Brezilya Tire'nin oğlu Bachi ve yardımcısı Sylvinho, 'yı izledi... Fakat sambacı sahada yokları oynayınca Rusya'da olma şansını da adeta elinin tersiyle itti.

    Bu arada daha önce Başkan 'la yaptığı görüşmede, "Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan çok mutluyum. İstanbul'u seviyorum, devam etmek istiyorum" diyen sambacının; ilk ikiye girilip Şampiyonlar Ligi şansının yakalanamaması durumunda siyah-beyazlılar, Benfica'ya 21 milyon euro ödese bile devam etmeyeceği iddiası gündeme geldi.
    1. 1.5.2018
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