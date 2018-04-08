Son iki sezonun şampiyonu, Vodafone Park'ta şova devam ediyor... Taraftarı önünde rakiplerinin kabus yaşatan Beşiktaş'ın son kurbanı Göztepe oldu. Önceki maçlarda olduğu gibi taraftar desteğini de arkasına alan siyah-beyazlılar, dün rakip ağları tam 5 kez sarstı, kalesinde ise 1 gol gördü. Yeni stadı Vodafone Park'ta çıktığı 41 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal, bu sezonki 11. galibiyetini aldı. Galatasaray ile birlikte sahasında namağlup ünvanlı iki takımdan biri olan Beşiktaş, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. 6 maç sonra 5 gol! kartal'ı Göztepe karşısında zafere taşıyan goller yabancılardan geldi. Sırasıyla Talisca, Medel, Tosic, Larin ve Babel, Beşiktaş'ı zafere taşıdı. Göz Göz'ün tek golünü ise Halil Akbunar attı. Ligde 6 maç sonra 5 gollü galibiyet alan ve puanını 56'ya çıkaran Şenol Güneş'in öğrencileri, 57 puanlı G.Saray'ın ardından 3. sırada yer aldı.



41 KERE MAŞALLAH

VOdafone Park'ta rakiplerinin kabusu olan Beşiktaş, taraftarı önünde yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı. Siyahbeyazlılar, yeni stadındaki 41 Süper Lig karşılamasında rakiplerine karşı 34 kez galibiyet sevinci yaşadı, 7 de beraberlik elde etti. Kartal, Vodafone Park'ta 109 puan toplama başarısı gösterirken, taraftarlarının da desteğiyle oynadığı müsabakalarda rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.