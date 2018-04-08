Beşiktaş Göztepe'yi 5-1 mağlup etti – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'yi 5-1 mağlup etti

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'yi 5-1 mağlup etti

    Siyah-beyazlıların Vodafone Park’ta son kurbanı İzmir ekibi oldu. Gol şov yapan , evindeki yenilmezlik serisini de korudu

    Son iki sezonun şampiyonu, Vodafone Park'ta şova devam ediyor... Taraftarı önünde rakiplerinin kabus yaşatan 'ın son kurbanı oldu. Önceki maçlarda olduğu gibi taraftar desteğini de arkasına alan siyah-beyazlılar, dün rakip ağları tam 5 kez sarstı, kalesinde ise 1 gol gördü. Yeni stadı Vodafone Park'ta çıktığı 41 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Kara , bu sezonki 11. galibiyetini aldı. Galatasaray ile birlikte sahasında namağlup ünvanlı iki takımdan biri olan , 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. 6 maç sonra 5 gol! karşısında zafere taşıyan goller yabancılardan geldi. Sırasıyla , , Tosic, Larin ve Babel, Beşiktaş'ı zafere taşıdı. Göz Göz'ün tek golünü ise Halil Akbunar attı. Ligde 6 maç sonra 5 gollü galibiyet alan ve puanını 56'ya çıkaran Şenol Güneş'in öğrencileri, 57 puanlı G.Saray'ın ardından 3. sırada yer aldı.

    41 KERE MAŞALLAH
    VOdafone Park'ta rakiplerinin kabusu olan Beşiktaş, taraftarı önünde yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı. Siyahbeyazlılar, yeni stadındaki 41 Süper Lig karşılamasında rakiplerine karşı 34 kez galibiyet sevinci yaşadı, 7 de beraberlik elde etti. Kartal, Vodafone Park'ta 109 puan toplama başarısı gösterirken, taraftarlarının da desteğiyle oynadığı müsabakalarda rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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