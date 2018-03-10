Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği | ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Başakşehir'in puan kaybettiği haftada sahaya mutlak galibiyet parolasıylan çıkan Beşiktaş, ilk yarıdaki etkili futboluna rağmen gol bulamadı.

Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesinde ilk devre 0-0 sona erdi.

TALISCA SAHNEYE ÇIKTI

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 53. dakikada sahneye çıktı ve skordaki dengeyi bozdu. Tolgay'ın pasına savunma arkasına sarkan Talisca, topu kaleci Hopf'un yanından ağlara yolladı. Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık üstünlük yakaladı.

Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

Beşiktaş bu sonuçla 47 olan puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray ile puanını eşitledi. Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.

LENS'E BÜYÜK DESTEK

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe karşısında ilk 11'de maça başlayan Jeremain Lens, kaçırdığı net goller sonrasında taraftarların tepkisini çekmiş ve ikinci yarıda yerini Quaresma'ya bırakmıştı. Portekizli yıldızın gördüğü kırmızı kart ve aldığı 5 maçlık cezanın ardından Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de oyuna başlayan ve etkili bir performans sergileyen Lens, Gençlerbirliği mücadelesine de ilk 11'de başladı. İlk yarıda çok koşan ve takımın ileriye çıkmasına katkıda bulunan Lens, ikinci yarının hemen başında net bir gol fırsatından yararlanamazken, tribünler Hollandalı oyuncuya büyük destek verdi. Takımın kazandığı köşe vuruşlarında topun başına geçen Lens'e taraftarlar tezahüratlarıyla moral verdi. Yıldız oyuncu dakikalar 64'ü gösterdiğinde yerini Caner Erkin'e bırakırken, taraftarlardan da uzun süre alkış aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Lens'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi ön direkte bulunan Gökhan'ın kafa vuruşunda kaleci Hopf'u meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Tolgay'ın ara pasında ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Babel'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

29. dakikada Tolgay'ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Lens'in çaprazdan vuruşunda kaleci Hopf'tan seken top Babel'de kaldı. Babel'in penaltı noktası üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

32. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

34. dakikada Negredo ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nın vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde kalenin üzerinden dışarıya gitti.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skuletic'in yaptığı vuruşu kaleci Fabri oyun alanına çeldi.

44. dakikada Sessegnon'ın ceza yayı civarından kullandığı serbest vuruşta kaleci Fabri, meşin yuvarlağı köşeden güçlükle çıkardı.

46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson rakiplerinden sıyrıldı. Kanadalı oyuncu, müsait pozisyonda takım arkadaşı Lens ile aynı anda topa vurdu, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

52. dakikada Gökhan Gönül'ün uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Talisca dar açısına rağmen meşin yuvarlağa sert vurdu, kaleci Hopf iki hamlede topa sahip oldu.

53. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Tolgay Arslan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

69. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Negredo topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

73. dakikada Tolgay Arslan, Negredo'nun şık topuk pasıyla sağdan ceza sahasına girerek sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.

88. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hutchinson'ın kafa vuruşunu kaleci kurtardı. Hopf'tan dönen topu tamamlamak isteyen Vagner Love kalenin önünden meşin yuvarlağı auta attı.

90+3. dakikada Beşiktaş ceza sahasına gelen uzun topta Milinkovic'in kafa vuruşu kaleci Fabricio'da kaldı.

90+4. dakikada Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup'un pasıyla soldan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı futbolcunun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.