Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetti. Ligde puan kaybına tahammüllü olmayan Beşiktaş, baştan sona üstün götürdüğü maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Babel'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.

8. dakikada Talisca'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Negredo'nun yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar'dan döndü.

11. dakikada sol kanattan Adriano'nun içeri çevirdiği topa arka direkte Quaresma'nın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

14. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül topu arkaya indirdi. Kale önünde topla buluşan Pepe'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın içeri çevirdiği topa ön direkte Oğuzhan kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Çağlar'dan dönen top Babel'de kaldı. Babel'in kaleye gönderdiği şut savunmaya çarparak kornere gitti.

27. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Babel'in içeri çevirdiği topa kale önünde Talisca vuruşunu yaptı. Kaleci Çağlar'dan dönen topa Talisca tekrar vurdu, bu kez savunmadan dönen Brezilyalı futbolcu rövaşata ile tamamlayarak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

41. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Negredo'nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar'ın ayaklarına çarparak oyun alanına geri döndü.

44. dakikada sol taraftan Adriano'nun içeri çevirdiği topa kale önünde Negredo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Çağlar'dan döndü. Dönen topa Quaresma'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Talisca'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Quaresma'nın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Çağlar'dan döndü.

59. dakikada sol taraftan Adriano'nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Love'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

67. dakikada Quaresma'nın pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada sol kanattan Quaresma'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Love'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.

83. dakikada ceza sahası dışından Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak iki direğe çarparak filelere gitti. 4-0

90+1. dakikada sol kanattan Quaresma'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Love'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+2. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Love'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'a da çarparak ağlara gitti. 5-0

İç sahadaki yenilmezlik serisi 37 maça çıktı

Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini de 37 maça çıkardı.

Ligde sahasındaki son mağlubiyetini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a karşı 2-0'lık skorla yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Siyah-beyazlı takım, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 30'u da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 37 lig maçında 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan topladı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 94 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 26 gol yedi.

Vodafone Park'ta ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ligde en farklı galibiyetini Kardemir Karabükspor karşısında aldı.

2015-2016 sezonunda hizmete açılan bu statta daha önce Osmanlıspor'u 5-1 ve 4-0'lık skorlarla geçen, Atiker Konyaspor'u 5-1 ve Kayserispor'u 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla yendi.

Beşiktaş, resmi maçlarda Vodafone Park'ta en farklı galibiyeti Grandmedical Manisaspor karşısında almıştı. Siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta rakibini 9-0 yenmişti.

Beşiktaş, 6 hafta sonra kalesini gole kapadı

Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenen Beşiktaş, ligde 6 hafta sonra kalesini gole kapadı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı takım, üst üste 6 maçta filelerinde golü gördü. Son 6 karşılaşmada 8 gol yiyen Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'a pozisyon dahi vermedi.

Vagner Love, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini attı

Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Vagner Love, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini Kardemir Karabükspor maçında attı.

Mücadelenin 56. dakikasında Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil olan Vagner Love, 59. dakikada fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, 90+2. dakikada bir kez daha golü buldu. Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 10 gole imza atan Brezilyalı futbolcu, ligde 12. kez fileleri havalandırdı.

Vagner Love, Türkiye kariyerinde Kardemir Karabükspor'a 7. golünü attı.

Talisca, ikişer ikişer atıyor

Beşiktaş'ta Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 4 gol bulan ancak Bursaspor karşılaşmasında bunu başaramayan Anderson Talisca, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında iki şık gole imza attı.

Maçın 27. dakikasında ilk golünü atan Talisca, 83. dakikada ise takımını 4-0 öne geçirdi. Brezilyalı oyuncunun 83. dakikadaki serbest vuruşunda, top iki yan direğe çarpıp filelerle buluştu.

Süper Lig'in ikinci yarısındaki 4 maçta altıncı kez gol sevinci yaşayan Talisca, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

Siyah-beyazlı oyuncu, attığı ikinci golünün sevincini teknik direktör Şenol Güneş ile yaşadı.

Pepe, ikinci kez fileleri havalandırdı

Ligin ilk haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta gol bulan Pepe, 19 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Bu sezon rakip fileleri ikinci kez havalandıran tecrübeli oyuncu, Kardemir Karabükspor maçının 14. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.