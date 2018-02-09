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    09 Şubat 2018, Cuma
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    , maraton için kamera karşısında

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>, maraton için kamera karşısında

    'un efsane isimlerinden Beşiktaş'ın teknik direktörü , Trabzon ve için hazırlanan tanıtım filminde rol aldı.

    Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Şehit Eren İçin Koşuyoruz" sloganıyla organize edilen Trabzon ve için Trabzon Büyükşehir Belediyesince tanıtım filmi hazırlandı.

    , bu kapsamda kamera karşısına geçerek tanıtıma destek verdi.

    yapılan yazılı açıklamada, tanıtım filminde rol alan Beşiktaş Teknik Direktörü 'in, sporseverleri 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek Maratonu'na davet ettiği belirtildi.

    Açıklamada, Güneş'in, yardımcısı Mehmet Kulaksızoğlu ile kamera karşısına geçtiği ifade edilerek, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan tanıtım filminin birkaç gün içinde yayınlanacağı aktarıldı.

    Öte yandan açıklamada, maraton için kayıtların 12 Şubat'ta Cemal Kamacı Spor Merkezi'nde başlayacağı da kaydedildi.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:44
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