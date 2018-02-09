Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Şehit Eren İçin Koşuyoruz" sloganıyla organize edilen Trabzon Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için Trabzon Büyükşehir Belediyesince tanıtım filmi hazırlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, bu kapsamda kamera karşısına geçerek tanıtıma destek verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tanıtım filminde rol alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, sporseverleri 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek Trabzon Yarı Maratonu'na davet ettiği belirtildi.





Açıklamada, Güneş'in, yardımcısı Mehmet Kulaksızoğlu ile kamera karşısına geçtiği ifade edilerek, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan tanıtım filminin birkaç gün içinde yayınlanacağı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, maraton için kayıtların 12 Şubat'ta Cemal Kamacı Spor Merkezi'nde başlayacağı da kaydedildi.