Şenol Güneş, maraton için kamera karşısında
Trabzonspor'un efsane isimlerinden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için hazırlanan tanıtım filminde rol aldı.
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Şehit Eren İçin Koşuyoruz" sloganıyla organize edilen Trabzon Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için Trabzon Büyükşehir Belediyesince tanıtım filmi hazırlandı.
Teknik direktör Şenol Güneş, bu kapsamda kamera karşısına geçerek tanıtıma destek verdi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tanıtım filminde rol alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, sporseverleri 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek Trabzon Yarı Maratonu'na davet ettiği belirtildi.
Açıklamada, Güneş'in, yardımcısı Mehmet Kulaksızoğlu ile kamera karşısına geçtiği ifade edilerek, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan tanıtım filminin birkaç gün içinde yayınlanacağı aktarıldı.
Öte yandan açıklamada, maraton için kayıtların 12 Şubat'ta Cemal Kamacı Spor Merkezi'nde başlayacağı da kaydedildi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:44
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''5 aylık süreçte kendim değildim''
Toplam 1
Yorum
selcuk bak ne demiş selcuk sen 3 yıl 5 aydır kendinde değilsin vücut bitmiş ağır çekim oynuyosun bence kontrant sonu futbolu bırakmalısın
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 6
Yorum
Mülayim Yeni yasa ile kulüp zararlarını sebep olan başkanlar tarafından ödenmesi mecburi edilsin. Bak o zaman nasıl düzeliyor herşey.
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'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 21
Yorum
AKDENİZ BIRAK GİT SEYİRCİ BİLE GELMİYOR KULÜBÜ BİTİRDİNİZ, ALİ KOÇ O STADI DOLDURUR, O ÜNİVERSİTEYİ AÇAR MERAK ETME
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