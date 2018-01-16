Quaresma'dan transfer dedikodularına yanıt
Beşiktaş'ın Portekizli süper yıldızı Ricardo Quaresma, transfer söylentilerine Twitter'dan yanıt verdi.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, son dönemde basında yer alan Çin'e transfer olacağı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
Portekizli yıldız, "Bir kez daha söylemek istiyorum. İsterseniz Türkçe'ye çeviri yapın. Benim takımım Beşiktaş ve 2018'de şampiyon olacağız" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 20:31
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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