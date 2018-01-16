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    16 Ocak 2018, Salı
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    Quaresma'dan dedikodularına yanıt

    Quaresma'dan transfer dedikodularına yanıt

    'ın Portekizli süper yıldızı , söylentilerine Twitter'dan yanıt verdi.

    'ın yıldız futbolcusu , son dönemde basında yer alan 'e olacağı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

    Portekizli yıldız, "Bir kez daha söylemek istiyorum. İsterseniz Türkçe'ye çeviri yapın. Benim takımım Beşiktaş ve 2018'de şampiyon olacağız" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:31
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