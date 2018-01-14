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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Kartal’da yeni rota İspanya

    Kartal’da yeni rota İspanya
    transfer komitesi, önümüzdeki hafta İspanya'ya uçacak. Siyah-beyazlı yetkililerin burada ve Kevin Gameiro gibi isimler için temasa geçeceği ifade edildi. Bu arada Arsenal'de forma giyen Giroud da hala transfer listesinde yer alıyor.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:18
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