 Şenol Güneş'ten 'Yurt dışından teklif' açıklaması – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'ten 'Yurt dışından teklif' açıklaması

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'ten 'Yurt dışından teklif' açıklaması

    Teknik Direktörü , basın mensuplarından gelen 'Yurt dışından teklif var mı?' sorusuna "Ben 'a aitim" dedi ve şöyle konuştu:

    "Teklif meklif bunlar benim dışımda olan bir şey. Cevap verirsem gereksiz gündem olur. Hiç o işlerle ilgilenmiyorum, işime bakıyorum.Beşiktaş'a aitim."


    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:42
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