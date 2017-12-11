 BASTIRma – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    BASTIRma

    BASTIRma

    Beşiktaş, pastırması ile ünlü Kayseri’de galibiyet golü için bastırdıkça bastırdı ama savunmada örülen etten duvarı aşamayınca 1-1’e razı oldu

    Avrupa'da tarih yazan Beşiktaş, ligde Kayseri'den çelme yedi ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Ligde 6 maçtır kaybetmeyen iki takımın mücadelesinde evsahibi Kayseri 31'de Umut Bulut'la öne geçti. İlk yarının son dakikasında Umut'un Cenk Tosun'a müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

    Atışı kullanan Cenk Tosun skoru 1-1 yaptı. 49'da Tiago Lopes ikinci sarıdan kırmızı kart görünce Kayseri 10 kişi kaldı. Beşiktaş kalan dakikalarda adeta tek kale oynasa da aradığı galibiyet golünü bulamadı ve Başakşehir'in yenildiği haftada zirveye yaklaşma şansını kullanamadı.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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