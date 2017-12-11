BASTIRma
Beşiktaş, pastırması ile ünlü Kayseri’de galibiyet golü için bastırdıkça bastırdı ama savunmada örülen etten duvarı aşamayınca 1-1’e razı oldu
Atışı kullanan Cenk Tosun skoru 1-1 yaptı. 49'da Tiago Lopes ikinci sarıdan kırmızı kart görünce Kayseri 10 kişi kaldı. Beşiktaş kalan dakikalarda adeta tek kale oynasa da aradığı galibiyet golünü bulamadı ve Başakşehir'in yenildiği haftada zirveye yaklaşma şansını kullanamadı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
BASTIRma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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