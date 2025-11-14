Önemli olan kazanma kültürü

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Andrea Mazzon, ilk hedefinin kazanma kültürü oluşturmak ve genç oyuncular yetiştirmek olduğunu söyledi. İstanbul'da gerçekleştirilen hazırlık kampıyla görevine başlayan Mazzon, "Herkes birbirine yardımcı olmaya ve etrafındakiler için özel bir şeyler yapmaya çalışıyor" dedi.

NİJERYA MAÇI BUGÜN

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında bugün sahasında Nijerya ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, 11-17 Mart arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yeni Başantrenörü Andrea Mazzon yönetimindeki ilk sınavını Nijerya karşısında verecek.