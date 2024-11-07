Türkiye - Romanya milli maçı canlı izle 🏀 Türkiye basketbol milli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu üçüncü maçında, seyircisi önünde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Elemelerde F Grubu'ndaki ilk 2 maçında iç sahada Slovakya'yı ve deplasmanda İzlanda'yı mağlup eden ve lider durumda bulunan millilerin maçı, sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Türkiye - Romanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

🏀TÜRKİYE - ROMANYA MİLLİ MAÇI CANLI İZLE🏀

TÜRKİYE - ROMANYA BASKETBOL MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Romanya basketbol maçı, 7 Kasım 2024 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tarihinde 11'inci kez Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye'nin basketbol üssünde Romanya'yı yenerek şampiyona yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Elemelerde F Grubu'ndaki ilk 2 maçında iç sahada Slovakya'yı 75-40 ve deplasmanda İzlanda'yı 72-65 mağlup eden ve lider durumda bulunan Türkiye, seyircisi önünde çıkacağı maçta bu kez Romanya karşısında galibiyet mücadelesi verecek.

Daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer alan Türkiye, 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katıldı. Milliler 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya elde etti.