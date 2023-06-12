A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Kadın Milli Takımı'mızın 12 kişilik sporcu kadrosu belirlendi. Ay-yıldızlılarımızın 2023 Avrupa Şampiyonası kafilesinde yer alacak sporcu listesi şöyle:

Alperi Onar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Esra Ural Topuz, Feride Şevval Akalan, Gökşen Fitik, İlayda Güner, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan, Olcay Çakır Turgut, Teaira McCovan, Tilbe Şenyürek.

Milli Takım kaptanımız Bahar Çağlar Ökten hazırlık sürecinde geçirdiği sakatlığın ardından Avrupa Şampiyonası'nın 12 kişilik takım kadrosunda yer alamayacak.