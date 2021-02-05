Zafer perilerin!

A Mıllı Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu 4. maçında Litvanya ile karşılaştı. İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyondaki müsabaka, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynandı. Maça etkili başlayan Potanın Perileri, ilk periyodu 19-9 üstün geçti. İkinci çeyrekte Litvanya üstün taraftı. Ayyıldızlılar bu periyotta 20 sayı yese de 14 sayı atıp devre arasına 33-29 önde girmeyi başardı. MİLLİLER üçüncü çeyreğe fırtına gibi girdi. Rakip potaya 21 sayı bırakıp sadece 7 sayı yiyen kırmızı- beyazlılar maçı bu periyotta kopardı: 54-36. Son çeyrekte rakipten daha az sayı atsak da maçı 67-55 kazanmayı bildik. Grup liderliği daha önce kesinleşen Sırbistan'ın gitmeyi garantilediği Avrupa Şampiyonası'na gruplarında ilk sırada yer alan takımların yanı sıra en iyi 5 grup ikincisi de vize alacak. Bu 5 takım yarın oynanacak maçlarla netleşecek.