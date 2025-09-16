Ataman'a büyük onur

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan A Milli Takımımız'da Ergin Ataman, turnuvanın "En Değerli Başantrenörü" ünvanına layık görüldü. "En İyi Savunma Oyuncusu" ödülü, Almanya'dan Bonga'ya, "Yükselen Yıldız" ödülü Finlandiya'dan Muurinen'e verildi. Kaptanımız Cedi "En İyi İkinci 5"e adını yazdırdı. Takımda, 30 yaşındaki milli oyuncunun yanı sıra Jordan Loyd (Polonya), Deni Avdija (İsrail), Lauri Markkanen (Finlandiya) ve Nikola Jokic (Sırbistan) yer aldı.