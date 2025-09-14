Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı!

12 Dev Adam, Almanya ile finalde karşılaştığı EuroBasket 2025'i gümüş madalyayla tamamladı.
Mücadelede üstün bir oyun sergilese de maçtan 88-83 yenik ayrılan milliler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan tebrik mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.
Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz.
