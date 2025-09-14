Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

12 Dev Adam, Almanya ile finalde karşılaştığı EuroBasket 2025'i gümüş madalyayla tamamladı.

Mücadelede üstün bir oyun sergilese de maçtan 88-83 yenik ayrılan milliler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan tebrik mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz.