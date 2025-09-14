CANLI SKOR ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı!

Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EuroBasket finalinde Almanya'ya 88-83 yenilerek turnuvayı ikinci tamamlayan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik mesajı yolladı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 23:35 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 23:46
Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı!

12 Dev Adam, Almanya ile finalde karşılaştığı EuroBasket 2025'i gümüş madalyayla tamamladı.

Mücadelede üstün bir oyun sergilese de maçtan 88-83 yenik ayrılan milliler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan tebrik mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci olan A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler #12DevAdam! Sizinle gurur duyuyoruz.

Teşekkürler 12 Dev Adam!
