Haberler Basket Erkek Milli YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Yunanistan-Türkiye FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Yunanistan-Türkiye FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. 24 yıl sonra yarı final sevinci yaşayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde final biletini almak istiyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen 12 Dev Adam, Alperen Şengün önderliğinde turnuvada yoluna namağlup bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Basketbolseverler ise "Yunanistan-Türkiye basketbol maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Yunanistan-Türkiye yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 13:07 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 13:23
YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Yunanistan-Türkiye FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dorukta! A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde tarihi bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. 24 yıl sonra yarı finale kalma başarısı gösteren 12 Dev Adam, güçlü rakibi Yunanistan karşısında parkeden zaferle ayrılarak finale yükselmeyi hedefliyor. Basketbolseverler ise "Yunanistan-Türkiye maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Yunanistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

YUNANİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde oynanacak Yunanistan-Türkiye maçı 12 Eylül Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

📺YUNANİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Riga'da oynanacak Yunanistan-Türkiye yarı final maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉🏼YUNANİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

12 DEV ADAM 24 YIL SONRA YARI FİNALDE

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez yarı finale yükselme sevinci yaşadı. Ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez son 4 takım arasında yer alan milliler, 24 yıl sonra adını yeniden yarı finale yazdırmayı başardı. Ay-yıldızlı ekip, 2001 Avrupa Şampiyonası finalinde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

A MİLLİ TAKIM'DA HEDEF MADALYA

A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, milli takımlar düzeyindeki madalya özlemine EuroBasket 2025'te son vermeyi hedefliyor. Kulüpler düzeyinde Avrupa'da 6 kupa kazanan Ataman, milli takımla da bir ilki başarmak istiyor. Şampiyonanın başından bu yana "Madalya" hedefini her fırsatta dile getiren 59 yaşındaki başantrenör, maçlardaki motivasyonu, yönetimi ve rotasyonu iyi kullanmasıyla dikkati çekiyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 68 YIL SONRA 7'DE 7 YAPTI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl sonra üst üste 7 galibiyet elde etti. Son olarak EuroBasket 1957'de peş peşe 7 maç kazanan 12 Dev Adam, 68 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Milli takım, 1957 Avrupa Şampiyonası'nı 9. sırada bitirmişti.

ALPEREN ŞENGÜN PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Avrupa Şampiyonası'nda "triple double" yapan 5. oyuncu ünvanını elde etti. Karşılaşmada 19 sayı, 12 ribaunt, 10 asist üreten Alperen, Toni Kukoc (1995), Rareş Mandache (2017), Mateusz Ponitka (2022) ve Luka Doncic'in (2025) ardından EuroBasket'te "triple double" yapan 5. isim oldu. Alperen Şengün, ayrıca bu ünvanı kazanan en genç oyuncu olmayı da başardı.

CEDİ OSMAN OYNAYACAK MI?

A Milli Takım'da Cedi Osman, Polonya karşılaşmanın 26. dakikasında ayak bileğine aldığı darbe sonucunda yerde kaldı. Mateusz Ponitka ile pota altında girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan 30 yaşındaki basketbolcu, sağlık görevlileri eşliğinde sekerek saha kenarına geldi. Tedbir amacıyla bir süre kenarda bekleyen Cedi, 35. dakikada oyuna dahil olurken, yarı final maçında parkede olması bekleniyor.

