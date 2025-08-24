CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu duyuruldu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 20:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı!

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir, şampiyona kadrosuna alınmadı.

Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu basketbolcular yer aldı:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, 25 Ağustos Pazartesi günü Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.

G.Saray Singo için teklifini iletti!
Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI
DİĞER
Benfica’nın Kerem Aktürkoğlu paylaşımı kızdırdı! “Utanç verici, 14 yaşında mı?”
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
Altay'dan Premier Lig'de bu sezon bir ilk!
Tekke'den Oulai'nin cezası hakkında açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuzey'den bir altın madalya daha! Kuzey'den bir altın madalya daha! 19:19
Tekke'den Oulai'nin cezası hakkında açıklama! Tekke'den Oulai'nin cezası hakkında açıklama! 18:34
Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI 18:22
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:55
F.Bahçe'de Djiku gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de Djiku gelişmesi! Transfer... 16:47
G.Saray'dan Barış Alper'in transferi için flaş şartlar! G.Saray'dan Barış Alper'in transferi için flaş şartlar! 16:37
Daha Eski
Beşiktaş'ta Rıdvan'ın lisansı çıkarıldı Beşiktaş'ta Rıdvan'ın lisansı çıkarıldı 16:05
G.Saray'dan o kaleciye son dakika teklifi! G.Saray'dan o kaleciye son dakika teklifi! 15:59
Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu! Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu! 15:32
Beşiktaş kritik maçın hazırlıklarına başladı! Beşiktaş kritik maçın hazırlıklarına başladı! 15:14
Almanya'da muhabirin gafı olay oldu! Almanya'da muhabirin gafı olay oldu! 15:07
Beşiktaş ve F.Bahçe ilgileniyordu! İşte yeni takımı Beşiktaş ve F.Bahçe ilgileniyordu! İşte yeni takımı 15:01