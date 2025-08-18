Yiğit Arslan EuroBasket 2025'te madalyayı gerçekçi bir hedef olarak görüyor

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Yiğit Arslan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) madalya kazanmayı gerçekçi bir hedef olarak görüyor.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde şampiyonanın hazırlıklarını sürdüren milli takımda Yiğit Arslan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten 29 yaşındaki oyun kurucu, "Tabii ki madalya hedefi var. Bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bence gerçekçi bir hedef. Bu kadro kalitesi bunu hak ediyor. Bu jenerasyon da bir başarı hak ediyor. Bu turnuvada yarı final ve madalya, belki daha yukarılar hedeflenmeli." ifadelerini kullandı.

- "SAVUNMADAKİ KATKI, MADALYA KAZANMA ŞANSIMIZI GÖSTERECEK."

Hücumda çok iyi bir takım olduklarını vurgulayan Yiğit Arslan, iyi savunma yaptıkları takdirde madalyanın kaçınılmaz olacağını düşünüyor.

Ay-yıldızlı ekipte çok yetenekli oyuncuların yer aldığını aktaran milli basketbolcu, "Turnuvanın en iyi hücum takımlarından biri olacağımızı düşünüyorum. Bu kadar yetenekli hücum oyuncularına sahip bir takım olduğumuz için herkesin savunmada vereceği katkı, bizim ne kadar madalya kazanma şansımız olduğunu gösterecek. Bu kadar yetenekli oyuncular, iyi savunma yapan bir ekibe dönerse madalya kaçınılmaz olur. Ay-yıldızlı formanın değerini bilerek oynamaya çalışıyorum. Biraz fazla milli duygularla yaşayan biriyim. Umarım arkadaşlarımla beraber ülkemize güzel bir gurur yaşatabiliriz." şeklinde konuştu.

- "HERKES EGOSUNU BİR KENARA KOYMALI."

Yiğit Arslan, milli takımdaki tüm oyuncuların egosunu bir kenara koyarak mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda her maçta farklı isimlerin sahneye çıkabileceğini belirten Yiğit, şu görüşleri paylaştı:

"Herkesin egosunu bir kenara koyup, önemli olan bayrağın temsili olarak değerlendirmesi lazım. Diğer türlü olduğunda oyun disiplininden çıkılabiliyor. Yetenekli bir takım olduğumuz için muhakkak insanlar kendilerinden bir şeyler katmak isteyecektir. Bu bir turnuva. İşin sonunda madalya geldiğinde hiç kimse senin sayı ve ribaunt ortalamaları bakmıyor. 16 kişiden 4'ü orada olmayacak ama 16 kişi demek istiyorum. Bu kadar emek verip turnuvaya gitmemesi, emeği olmadığını göstermez. Orada farklı kahramanlar ve çok iyi oynanan maçlar olabilir. Hep beraber savunma yapıp hücumda da herkes sistem ve rol gereği elinden geleni yaparsa çok güzel olacağını düşünüyorum."

- "ERGİN ATAMAN'IN SÖYLEDİĞİ TEK ŞEY MADALYA."

Milli basketbolcu, başantrenör Ergin Ataman'ın kadro kalitesine güvendiğini ve tek beklentisinin madalya olduğunu da kaydetti.

Ataman ile aynı fikirde olduklarını ifade eden Yiğit Arslan, "Ergin Ataman'ın söylediği tek şey madalya. Bu takım madalya almalı. Kadro kalitesi ortada. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesin fikri bu yönde olmalı. Gerisi çok tatmin edici değil. Onun da konuşmaları bu yönde. Madalya almamız gerektiğini düşünüyoruz. Hoca elinde böyle bir kadro varken muhakkak daha da fazlasını düşünüyordur. Bizi favori görenlere 'Takıldılar' dedirtmememiz lazım. Görmeyenlere de sürpriz yaparak favori takım haline gelmemiz gerek. Hoca ve takımın tüm beklentisi madalya yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül'de Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek.

Ay-yıldızlı ekip, Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile A Grubu'nda mücadele edecek.