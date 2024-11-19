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Haberler Basket Erkek Milli Ergin Ataman: İstanbul'daki maçı mutlak kazanmak istiyoruz

Ergin Ataman: İstanbul'daki maçı mutlak kazanmak istiyoruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenör Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile oynayacakları maçla ilgili, "Avrupa basketbolunda bu tip pencere maçları her takım için de zor geçiyor. Bu yüzden burada taraftar desteğine ihtiyacımız var. Özellikle İstanbul'daki maçı mutlak kazanmak istiyoruz" dedi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 13:51
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Ergin Ataman: İstanbul'daki maçı mutlak kazanmak istiyoruz

Ay-yıldızlılar, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların çalışmalarını sürdürdü. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen idman sonrası başantrenör Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Macaristan'la İstanbul'da oynanacak ilk maçta taraftar desteğinin önemine dikkat çeken tecrübeli başantrenör, "Dün akşam itibariyle hazırlıklarımıza başladık. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde önce içeride, sonra ise dışarıda Macaristan'la iki maç yapacağız. Tecrübeli oyuncuları var. Özellikle Joventut Badalona takımında oynayan Adam Hanga. İyi isimlere sahip bir takım. Dikkat etmemiz gerekiyor. Avrupa basketbolunda bu tip pencere maçları her takım için zor geçiyor. Bu yüzden de burada taraftar desteğine ihtiyacımız var. Özellikle İstanbul'daki maçı mutlak kazanmak istiyoruz. Maçlara tek tek bakıyoruz" diye konuştu.

Ataman, sözlerini şöyle noktaladı;

"Macaristan ekibini tam olarak incelemedik. Önce kendi sistemimizi hazırlıyoruz. Bu akşamdan itibaren de Macaristan'ın son oynadığı maçları izleyeceğiz. Kadromuzdaki oyuncuların kapasitesine göre bir sistem tercihi yapacağız."

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