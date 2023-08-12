A Milli Erkek Basketbol Takımı Bulgaristan'ı konuk edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki ikinci maçında yarın Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar, gruptan çıkmayı hedefliyor.

Millilerde turnuva öncesinde sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarılan isimler oldu.

C ve D Grubu'nda ilk 2 sırayı alan takımlar, çapraz eşleşmeyle rakip olacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu maçları da İstanbul'da oynanıyor.